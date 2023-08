“Di Maria De Filippi devo dirlo” Maurizio Costanzo | parla la figlia Camilla a sei mesi dalla morte

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 agosto 2023), la verità delladopo la. Un lutto che ha decisamente segnato il mondo dello spettacolo e della televisione: il decesso del noto conduttore italiano ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti, in particolar modo in quello della moglieDeche ha dovuto rimboccarsi le maniche e ritrovare la forza di reagire anche grazie al supporto e alla vicinanza di amici e colleghi. Il ricordo non si spegne e non si spegnerà; nel corso di un’intervista rilasciata per Repubblica,di, ha lasciato emergere alcuni dettagli sia sull’amato genitore defunto che sulla donna che è rimasta al suo fianco fino all’ultimo respiro. Le parole della ...