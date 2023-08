Leggi su iodonna

(Di venerdì 11 agosto 2023) «Ilè un complicemia complessità, non un nemico da distruggere. Non posso e non voglio fare guerra al mio corpo, a me stessa». Così aveva parla del suo tumore maligno del rene al quarto stadio il 6 maggio, in un’intervista ad Aldo Cazzullo sul CorriereSera: un’intervista che non dimenticheremo mai. «Meglio accettare che quello che mi sta succedendo facciadi me», diceva. «La guerra presuppone sconfitti e vincitori; io conosco già la finestoria, ma non mi sento una perdente». Con quelle parole che ci risuonanotesta la salutiamo oggi, all’indomanisua morte, a Roma, a 51 anni. Michela Murgia non è più su questa terra. Ma di lei, le...