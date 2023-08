Di Francesco avvisa | “Ho in mente una mossa contro il Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 11 agosto 2023) Messaggio di sfida lanciato da parte di Eusebio Di, intervenuto su quel che sarà la prima sfida di campionato fra Frosinone e. Impegnate contemporaneaquest’oggie Frosinone, con le due squadre arrivate alle ultime battute pre-stagionali in attesa del debutto in Serie A. Seppur in due sfide dalla caratura diversa dunque, entrambe i club sono usciti vincitori dai propri impegni, con gli azzurri trionfanti sull’Apollon Limassol per 2-0 mentre i ciocicari battevano per 1-0 il Pisa in Coppa Italia. Proprio al termine di tale sfida sono dunque arrivate le dichiarazioni da parte di Eusebio Di, abile a lanciare parole di sfida nei confronti del. “Ho inuna tattica per il”, Di ...