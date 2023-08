Detrazione acquisto farmaci | cos’è | come funziona e chi può richiederla

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 11 agosto 2023) Per quanto nessuno si auguri mai di doverli assumere, ifanno parte della nostra quotidianità. Ecco cosa sapere sulla loroSe chi ha una qualche malattia sa bene qual è la spesa che deve affrontare periodicamente per l’di, chi invece ha la fortuna di essere sano e di non aver nessuna problematica di salute conosce solo vagamente la quantità di soldi che richiedono determinate terapie. Non appena c’è qualcosa che non va, però, si è tutti disposti a spendere qualsiasi cifra pur di ritornare a stare bene nel minor tempo possibile: per sostenere le famiglie nell’dei, in Italia, è prevista la: cosa sapere per non farsela sfuggire ...