Deterrenza | non combattimento L’Ucraina non riceverà gli F-16 prima della prossima estate

(Di venerdì 11 agosto 2023) Non solo i tanto richiesti velivoli multiruolo F-16 non arriveranno in tempo per la controffensiva attualmente in corso, ma con molta probabilità non riusciranno a volare nei cieli ucrainidell’a venire. La notizia è stata data da membri del governo e delle forze amate ucraine, secondo i quali la causa di questo posticipo è dovuta ai ritardi dei partner occidentali nell’allestire il programma di addestramento necessario ai piloti ucraini per pilotare i jet prodotti dalla Lockheed Martin. Le stesse fonti, secondo quanto riporta il Washington Post, affermano che soltanto il primo scaglione di sei piloti ucraini riuscirà a completare il percorso d’addestramento nei tempi specificati. Un percorso lungo e suddiviso in due momenti distaccati: durante il primo step, la cui durata è prevista da settembre a dicembre, i piloti ucraini prescelti ...