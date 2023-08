Detenuta morta di fame a Torino | garante | Nessuno ci ha informati

Il fatto Una nigeriana di 42 anninel carcere delle Vallettte a Torino èquesta notte dopo un lungo sciopero della fame iniziato il 22 luglio scorso, giorno della sua detenzione. La donna, di cui ancora non si conoscono ...Cucchi: "Si faccia chiarezza sudi fame" Anche la senatrice Ilaria Cucchi è intervenuta sul caso: 'Questa è una tragedia che non può essere tollerata in un Paese che si professa civile ...commenta Una donna di origini nigerianenel carcere Le Vallette di Torino 'si è lasciata morire di fame'. Lo ha denunciato il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe, secondo il quale 'a nulla sono servite le ...

"Inutile cercare singoli responsabili in quel che sta accadendo da tempo nelle carceri italiane. E' l'intero sistema che è corrotto, nel senso di guasto per putrefazione, decomposto. Un sistema che po ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sappe: “Detenuta a Torino si è lasciata morire di fame”. Cucchi: “Si faccia chiarezza” ...