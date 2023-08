D’estate | complice il caldo ma anche le giornate in piscina | i piedi sono maggiormente esposti al rischio di micosi e verruche Di cosa si tratta e come difendersi da questi fastidiosi disturbi? La parola all’esperto

(Di venerdì 11 agosto 2023) Estate,e lungheincamminando scalzi? A farne le spese,se spesso si tende a sottovalutarlo, può essere la salute dei, piùaldi contrarre infezioni fastidiose. Due condizioni diverse da cui è bene cercare di proteggersi adottando le giuste precauzioni. Tenendo presente, prima di tutto, che le cause da cui hanno originenonle stesse: se germi e funghi posinfatti dare origine a, ad essere responsabili delleinvece dei virus.è utile sapere ...

... con i successivi tentativi di portarle a termine,l'... Era solo l'scorsa, quando esultava perché Draghi aveva ... bloccato dalle manifestazioni dei tassisti nelle piazze'Italia: "...Pistaaaa! Si profila nel cuore dell'il sorpasso che non ti aspetti: Lvmh , l'ammiraglia del ...la deflazione che ... comunque'oro (+37%), ha deciso di tagliare per ora la vendita di ......5% a +10,2%), come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza'... i maggiori rincari sui cibi Questa è l'dei rincari, ... i maggiori rincari sui cibi Questa è l'dei rincari,...