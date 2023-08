Demiral in uscita dall'Atalanta ma può rimanere in Serie A | due idee per il futuro

L'attaccante colombiano è indall'Atalanta che per lasciarlo partire vorrebbe però circa 5 ... Tiago Pinto starebbe infatti sondando il terreno per Merih, fuori dal progetto tecnico di ......tra un anno e senza obblighi per chi accoglie un giocatore significa andare verso un'a ... che non sembra stiano puntando i piedi per andare altrove, come starebbe facendo inveceComplessivamente, ricordando cheè in(si parla sempre di Inter, prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo) e che invece Palomino alla fine potrebbe restare, ...

L'ex bianconero Demiral in uscita dall'Atalanta: interesse anche della Roma Tutto Juve

Avanza la trattativa su stipendio e commissioni per gli agenti. I colombiani sempre più vicini a lasciare il club ...Calciomercato Roma, dalla Francia non arrivano buone notizie per i giallorossi: il club saudita è pronto nuovamente a far saltare il banco.