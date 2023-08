Decreto su caro voli | Ue chiede chiarezza

(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) – “Non possiamo commentare le dichiarazioni di questa o quell’altra compagnia aerea. I servizi della Commissione Ue hanno contattato le autorità italiane e attendono di ricevere informazioni più dettagliate sul contenuto preciso della misura in questione”. Ad affermarlo è il portavoce della Commissione Ue nel corso del briefing ribadendo la posizione di Bruxelles trapelata ieri sulle misure contenute nel Dl Asset per far fronte al. E’ di ieri l’attacco dell’ad di Ryanair Wilson: il governo italiano “non poteva né doveva intervenire. Il, non capisco da dove arrivi, è in netto contrasto con il regolamento 1008 dell’Unione europea che lascia le compagnie libere di fissare i prezzi. Per questo l’Europa spazzerà via le norme italiane, colpedi interferire con il mercato”. Poi l’annuncio ...

ROMA " In queste ore, il governo Meloni prepara la risposta alla Commissione Europea, che chiede chiarimenti sulitaliano contro ilvoli . Da Bruxelles, la Commissione spiega che la determinazione delle tariffe è affidata " di norma - al libero mercato. Invece di fissare regole e paletti, l'Italia ...voli Nelviene introdotto inoltre lo stop all'uso degli algoritmi per aumentare i prezzi dei voli. Il costo dei biglietti, calcolato al momento della prenotazione, non potrà più subire ...... ai microfoni di TgCom24, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, replicando a quanto detto dall'ad di Ryanair, Eddie Wilson, in merito alle norme sulvoli nel "Asset"...

Decreto caro voli, perché Ryanair minaccia l'Italia. VIDEO La Stampa

Il provvedimento non ha convinto la Commissione Europea, che ha chiesto al governo italiano 'chiarezza' sulla stretta alle tariffe ...Firmata dal presidente Mattarella e pubblicata in Gazzetta ufficiale, la tassa sugli extraprofitti delle banche è da venerdì in vigore. Inserita nel decreto Asset che include anche taxi e caro voli ...