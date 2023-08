Contro i sauditi, tra iprotagonisti di questo mercato estivo, hanno brillato proprio due ... INTER (3 - 5 - 2): Stankovic; de, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, ......della rosa nerazzurra e il giocatore a cui si chiedono quei gol per trascinare la squadra a... Alessandro Bastoni 5.5 milioniStefan de3.8 milioniYann Aurel Ludger Bisseck 800 mila ...Commenta per primo L'Inter incontra il primo dei suoiex, nel ritiro di Osaka, infatti, i nerazzurri ritrovano Marcelo Brozovic con la maglia dell'... Stankovic; Bisseck, de, Bastoni; ...

De Vrij, grandi possibilità per confermare l’ultima crescita Inter-News.it

Si avvicina a grandi falcate la stagione calcistica 2023/24 e l’Inter ... Ad Inzaghi non basterebbero, infatti, i soli Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, Yann Aurel Bisseck ed Alessandro Bastoni, senza ...87' - Ultimi cambi per Inzaghi: spazio per Lazaro e Stankovic. 86' - Non vale il gol di Simic! Delusione sugli spalti, il numero 23 aveva trovato una super girata che aveva ...