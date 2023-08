De Laurentiis | Osimhen resta a Napoli | Garcia straordinario”

Di spalla 'Telenovela: 'Resta a Napoli'', come tuona De. Poi 'Fiorentina boom! 25 milioni per Beltran'Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 11 ...L'acquisto difu un affare da 71 milioni e 250 mila euro, 50 dei quali pagati cash, che ha ...nel bilancio dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2021 nei confronti del presidente Dee ...Per il momento, scrive il quotidiano sportivo, "Desi limita a ricordare a Calenda e adi vecchi impegni, quelli del patto di luglio2020". "Le parole non si interpretano e quando ...

Napoli, De Laurentiis su Osimhen: "Resta, ha due anni di contratto" - Sportmediaset Sport Mediaset

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa un focus sull'attaccante in forza al Napoli, Victor Osimhen.Le parole non si interpretano e quando De Laurentiis parla «di contratto da rispettare» sistema, sino a prova contraria, un punto sulla questione: per ora, si procede così, senza ritocchini, poi si ca ...