Dalle spiagge alle montagne gli italiani sognano street food ‘stellato’ e specialità locali

(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) – Aitruck che offrono hamburger, hot dog e patatine fritte si sono aggiunte tanteregionali: dalla classica piadina romagnolaolive ascolane,bombette pugliesi al cous cous,sfogliatelle al cuoppo, dalla mozzarella di bufala campanatigelle emiliane. Ma ora c'è una nuova richiesta che emerge dal popolo dei turisti enogastronomici. Il sogno è trovare i 'Paccheri alla Vittorio' dei fratelli Cerea del ristorante Da Vittorio, lo 'Spaghetto con il cipollotto' di Aimo e Nadia, i 'Fagottelli alla carbonara' di Heinz Beck, il 'Tuorlo marinato' di Carlo Cracco e tanti altri piatti di chef stellati, che si possono realizzare non solo nelle cucine dei ristoranti, ma anche all'interno di un più spartano mezzo ...

I tradizionali fuochi di Ferragosto a Civitanova Più pattuglie della municipale in servizio elibere chiuse21 del 14 agosto fino alle 6 del 15 agosto. A pochi giorni dalla notte di Ferragosto, una festa che richiama a Civitanova migliaia di persone, anche in vista dei tanto ...... hot dog e patatine fritte si sono aggiunte tante specialità regionali: dalla classica piadina romagnola alle olive ascolane,bombette pugliesi al cous cous,sfogliatelle al cuoppo, dalla ...Una Late Night Sessions dei 'Gini Paoli' che si esibiranno21:30 fino all'1:00. Concerto che si svolgerà sulledi Bussano. 26 agosto Una serata riempita a tappo. Per la serata del 26, ' ...

Spiagge della Puglia: le 10 da visitare questa estate Vanity Fair Italia

Circondata da acque cristalline, al largo della costa africana, l'isola delle Canarie nata dai vulcani incanta con il suo paesaggio lunare ...Nella contea inglese del Dorset, per la precisione a West Bay, è crollata una scogliera sulla spiaggia. I turisti che si trovavano lì in quel momento sono riusciti a evitare la frana e si sono messi ...