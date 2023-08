(Di venerdì 11 agosto 2023) Dal 1° luglio ha percorso oltre 2.000 km incletta per raccogliere fondi per i volontari ine le forze armate. Con il suo tour di beneficenza, il giornalista tedesco Michael Merten è ...

A partire dal livello dei compensi: nelle buste paga minime sono superiori di oltre sei volte rispetto a quelli del Paese dove sono più povere, la Bulgaria, con 2.508 euro contro 399 ... inclusa Cipro (primo gennaio 2023). I paesi dell'Ue senza un salario minimo nazionale sono: ... da 399 euro in Bulgaria a 2.508 in. Sulla base di queste cifre del livello del loro ...

Dal Lussemburgo a Kiev in bici per solidarietà con l'Ucraina Agenzia ANSA

