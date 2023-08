Dagli extraprofitti il 10% degli utili 2023. Le banche aprono al dialogo con Palazzo Chigi

ROMA " Il Quirinale firma il decreto Omnibus che contiene la tassa suglibancari , poi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Vuol dire che l'Abi, che rappresenta gli istituti, avrà 59 giorni per mitigarne l'importo e gli impatti sul credito, lavorando ai ...L'allarme per le ricadute della decisione del governo di tassare glidelle banche va spegnendosi. Eppure economisti ed opinionisti avevano paventato ...dipende fondamentalmenteutili ...Non sono i profitti delle banche ad essere colpiti (peraltro sbandierati sino a ieri... Non dimentichiamoci che anche Draghi intervenne suglidelle industrie farmaceutiche ...

Il fact-checking degli appunti di Giorgia, dagli “extraprofitti” al Pnrr Pagella Politica

L’allarme per le ricadute della decisione del governo di tassare gli extraprofitti delle banche va spegnendosi. Eppure economisti ed opinionisti avevano paventato sciagure. Fuga degli investitori dall ...ROMA – Il Quirinale firma il decreto Omnibus che contiene la tassa sugli extraprofitti bancari, poi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Vuol dire che l’Abi, che rappresenta gli istituti, avrà 59 ...