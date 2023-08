Da ottobre prezzi stracciati nei supermercati col carrello anti-inflazione | Gioia delle famiglie

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 11 agosto 2023) Arriva finalmente il ‘’: lo riempi ae fai contenta tutta la famiglia! L’morde ormai da mesi, in Italia e non solo. Alzi la mano chi non ha fatto i conti conraddoppiati se non triplicati per qualsiasi voce di spesa nel bilancio familiare, dalla spesa ai carbur, dai medicinali alle attività di svago. Ecco allora che, per accelerare il processo di rientro, qualcuno ha pensato di ricorrere a una soluzione decisamente originale: un ““. Vediamo insieme di cosa si tratta. Una mossa che potrebbe cambiare le sorti dei nostri guadagni – grantennistoscana.itLa novità è stata concepita e messa a punto dal MIMIT (il Ministero ...