Custodita a Udine la carrozza funebre che il 2 luglio 1914 accompagnò a Trieste l’arciduca Francesco Ferdinando

(Di venerdì 11 agosto 2023) Era da tempo ritenuta dispersa. Invece è stata identificata con quella da anninei depositi del Museo Etnografico del Friuli. Lo ricorda in una nota stampa il Comune di. Si tratta dellache il 2, la cui uccisione portò allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. I conservatori dei Civici Musei ne hanno ricostruito la provenienza. Maggiori informazioni su www.comune..it e www.civicimusei.it .

Lettera d'amore di un militare custodita da 30 anni nel treno e ritrovata durante il restauro della locomotiva ilgazzettino.it

RESIUTTA - Una vecchia lettera mai spedita e rimasta gelosamente custodita per decenni in un'intercapedine di una vecchia littorina. Il tutto fino a quando viene finalmente scoperta durante ...Resteranno solo quelle in ospedali, caserme, carceri e rifugi montani. Arrivati i cartelli con le date della dismissione ...