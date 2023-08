Cruel Summer 2 | la recensione | un’estate meno crudele nella seconda stagione della serie

Si dice spesso "squadra che vince non si cambia" ma non sempre ovviamente questo mantra si applica alla serialità e alle nuove stagioni. Il concetto non varrà infatti nella recensione di2 , dall'11 agosto su Prime Video , perché la storia della serie è sicuramente singolare ma attecchisce meno con i nuovi episodi. Se il finale della prima stagione era perfetto ma quell'...2 su Prime Video: quando esce, trama e cast1: qual è la sua trama2: quando esce in Italia su Prime Video Che cast e che trama ci riserverà Vediamo insieme ...Se nella prima annata Taylor era presente nel teen drama con il brano, quest'anno lo è stata con Delicate . Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 8 agosto 2023 ...

Cruel Summer 2, la recensione: un'estate meno crudele nella ... Movieplayer

Il casting di Cruel Summer 2 è sicuramente furbo: non tanto per le due protagoniste, piuttosto sconosciute - e purtroppo meno carismatiche di Chiara Aurelia e Olivia Holt nel ciclo inaugurale - ma ...The first season was set in the fictional small town of Skylin in Texas in the early 1990s, and as such was filmed in various locations across Texas – specifically Dallas. But, despite being set in ...