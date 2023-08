Cronometro maschile elite oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Mondiali ciclismo Glasgow 2023

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tutto pronto per ladisu strada deidi, prima storica rassegna iridata unificata di tutte le discipline della bicicletta in programma da giovedì 3 a domenica 13 agosto. Archiviata la prova femminile individuale, tocca agli uomini misurarsi contro il tempo lungo i 47,8 chilometri con partenza e arrivo a Sterling, in Scozia. Gara molto attesa dagli appassionati italiani: al via ci sono infatti gli azzurri Mattia Cattaneo e Filippo Ganna, reduce dal trionfo nell’inseguimento di domenica e a caccia del terzo titolo iridato nelladopo quelli del 2020 e del 2021. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? La partenza è fissata alle ore 14:21 italiane di venerdì 11 agosto con ...

La diretta testuale live di Italia - Grecia , partita del Torneo Acropolis 2023 di basket. Gli uomini del Ct Gianmarco Pozzecco, dopo la vittoria all'esordio per 89 - 88 contro la ......Altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo. Dopo l'oro di Lorenzo Milesi nella prova aUnder 23, Federica Venturelli ha conquistato il bronzo nella gara femminile. Dopo il 4/o posto ottenuto nella prova in linea, l'azzurra è riuscita a salire sul podio con una grande ...Altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo . Dopo l'oro di Lorenzo Milesi nella prova aUnder 23, Federica Venturelli ha conquistato il bronzo nella gara femminile. Venturelli sul podio,a 20'00' Dopo il 4/o posto ottenuto nella prova in linea, l'azzurra è ...

Mondiali ciclismo 2023 oggi, cronometro maschile: orari, percorso, altimetria, tv, streaming. Filippo Ganna si gioca il titolo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Cronometro maschile dei Mondiali di Ciclismo 2023. A Stirling, nei dintorni ...Giornata importante ai Mondiali di ciclismo 2023. In programma oggi infatti la cronometro individuale al maschile: una delle prove più attese dalla Nazionale italiane. Filippo Ganna, già campione del ...