Croazia | nel bagno del locale a Parenzo compare un cartello spaventoso | ma perfetto per gli uomini che ' non fanno centro'

(Di venerdì 11 agosto 2023), in undella città diune divertente al tempo stesso, davanti al: è dedicato agliche'male' i propri bisogni, conosciuto anche come Pore? in croato, è una splendida città situata lungo la costa dell'Istria, in. Questa affascinante località turistica offre una combinazione di storia millenaria, paesaggi mozzafiato e attività moderne, attirando visitatori da tutto il mondo. Una delle attrazioni più iconiche qui è la Basilica di Eufrasio, un sito UNESCO che risale al VI secolo. Tale complesso religioso offre una straordinaria architettura bizantina, con mosaici sorprendenti che narrano storie bibliche. C'è poi la ...

Successivamente bollino rossopomeriggio di domani e per la giornata di domenica 13 agosto, con ... tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e, e in ...Slovacchia,, Repubblica Ceca e Lettonia guadagnano più dei greci, ma meno degli italiani. ... L'evoluzione dello stipendio è stata disegualetempo. Ad esempio, il divario tra i redditi ...... finale500 sull'erba di Halle, finale sulla terra di Umag, semifinale a Bastad. Qualche rimpianto c'è, visto che entrambi i match decisivi li hanno persi al super tie - break, quello in...

Un parco eolico nell'Adriatico. La mossa Italia-Croazia anti Dragone Formiche.net

È quanto denuncia l'Etuc a partire dai dati Eurostat sulla lotta agli incendi. Tagli in 10 Paesi membri, mentre aumentano in Italia, Grecia e Spagna ...Il clima "pazzo" dell'estate europea continuerà fin dopo Ferragosto, dicono i meteorologi. La tempesta "Hans" sta travolgendo parte della Norvegia e della Svezia, fiumi con sette metri d'acqua in Croa ...