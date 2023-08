Cristina Seymandi | la risposta a Massimo Segre | «Contro di me una violenza sessista Ma non lascerò il lavoro con lui»

(Di venerdì 11 agosto 2023)si sente vittima di una. E dice che a parti invertite del modo in cui il suo ormai ex fidanzatol’ha trattata alla festa di fidanzamento di Torino non ne avrebbe parlato nessuno. Perché «all’uomo nella società occidentale del 2023 è consentito tutto. Anche uccidere “per amore”. Perché in questa terribile subcultura c’è ancora chi non si scandalizza troppo per il femminicidio. Inoltre, quando la vittima è una donna, sui social si scatenano anche gli odiatori seriali che nulla sanno dei nostri fatti privati. E nulla devono sapere». In un’intervista rilasciata a La Stampa la consulente della comunicazione e manager, già nello staff della sindaca Chiara Appendino, aggiunge che però continuerà a lavorare con lui. E riguardo le possibili ...

"Le cose sono andate in modo diverso"spiega che non ha reagito perché "lui se n'è scappato via senza lasciarmi parlare, accompagnato da quattro bodyguard". Anche lei è andata via ..."Amici, Piemontesi, compatrioti, prestatemi orecchio; io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo": inspiegabilmente il discorso di Massimo Segre anon inizia così. Il video in questione pone diversi interrogativi: è dunque vero che i piemontesi sono falsi e cortesi I ricchi sono come noi I banchieri hanno un cuore La signora ...Estratto dell'articolo di Elena Loewenthal per 'La Stampa' massimo segre sputtana la compagnaelencando i suoi tradimenti 16 È una storia triste. Terribilmente triste. Una storia terribile, malgrado o forse proprio per ...

L'imprenditrice torna sulle parole del suo ex: "Fosse successa la stessa cosa, a parti invertite, le reazioni sarebbero state molto diverse. Invece, ...«È stata tutta una pagliacciata. La figuraccia l’ha fatta lui, non io». Una storia privata che di fatto è diventata il tormentone dell’estate non solo ...