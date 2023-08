Cristiano Ronaldo rischia l' arresto | il gesto in faccia alle autorità islamiche | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) Sotto il segno della croce l'Imperatore Costantino vinse la battaglia di Ponte Milvio e cacciò l'usurpatore pagano Massenzio. Oggi, un paio di millenni dopo, con il segno della croce un semidio contemporaneo comeha sfidato l'della monarchia islamica sunnita dell'Arabia Saudita. Per trascinare la sua squadra, l'Al Nassr (dove da gennaio guadagna 200 milioni l'anno) nella finale della Champions League araba, CR7 ha realizzato un rigore in semifinale contro l'Al Shorta ed ha esultato omaggiando la Trinità. Unche è però vietato dalla legge coranica in vigore nella monarchia saudita. La fede cattolica diè cosa nota e, considerando la spontaneità di unche ha accompagnato larga parte delle oltre 700 esultanze della sua carriera, è da ...