Crisi al Comune di Capodrise | Cecere e Nero si dimettono da assessori

(Di venerdì 11 agosto 2023). Noi sottoscritti, Nicolae Margherita, con la presente, con profondo rammarico, comunichiamo le nostre dimissioni dalla carica di. Tale scelta, seppur sofferta, risulta ormai inevitabile. Riteniamo, infatti, che, a seguito degli avvenimenti ormai noti, quali lapolitica, apertasi con le dimissioni del Sindaco, mai risolta, nonostante le proposte e gli sforzi profusi dall’associazione Siamoe della denuncia nei confronti del nostro amico Michele di Paolo, ad opera di un componente della stessa maggioranza consiliare, non vi siano più le condizioni per continuare a far parte dell’organo esecutivo. Non da ultimo, la deliberazione della Corte dei Conti, che ha sancito il fallimento della gestione economica finanziaria dell’Ente e il clima ...

Corte dei Conti "boccia" il Comune nel pieno della crisi politica: due assessori si dimettono CasertaNews

Nella lettera di dimissioni i due ex esponenti dell'esecutivo, entrambi componenti dell'associazione politica Siamo Capodrise, hanno evidenziato come la loro scelta sia stata "sofferta" ma ...