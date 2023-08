Crio-concentrati in salsa francese

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 11 agosto 2023) Laconcentrazione è la tecnica cardine con cui lo chef Yannik Alle?no ha rivoluzionato la cucinacontemporanea. Ed è la tecnica che impera nella cucina del FRE, il ristorante una Stella Michelin del Re?va Resort, dove la cucina dello chef pluristellato incontra gli ingredienti e l’atmosfera delle Langhe. Ma in che cosa consiste? In natura esistono alimenti termolabili come succhi di frutta, latte e bevande alcoliche: sono alimenti che hanno un brutto rapporto con il calore, che inibisce le loro proprietà nutrizionali. Ma la ricerca scientifica ha portato a scoprire come gli effetti negativi del calore possano essere evitati grazie ad alcune tecniche, come per esempio la concentrazione per evaporazione. Ma uno dei processi più all’avanguardia e più usato nella gastronomia contemporanea è la-concentrazione, la ...