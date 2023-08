Covid | nessun obbligo di isolamento per i positivi ma consigliato stare a casa

Leggi su agi

(Di venerdì 11 agosto 2023) AGI - Stop all'obbligatorio delle persone risultate positive al, anche se e'rimanere a, se sintomatici, fino alla scomparsa dei sintomi. Lo prevede una circolare del ministero della Salute, in corso di pubblicazione, visionata dall'AGI. La circolare segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di ieri, del decreto legge omnibus varato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto. "Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 - si legge nel documento, a firma del direttore generale della Prevenzione Francesco Vaia - non sono più sottoposte alla misura dell'. Si raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie. In particolare ...