Covid | nessun obbligo di isolamento per i positivi | ma consigliato stare a casa

(Di venerdì 11 agosto 2023) La circolare segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di ieri, del decreto legge omnibus varato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto. 'Le persone risultate positive ad un test diagnostico ...

Nessuna misura restrittiva anche per i contatti di casi positivi , anche se 'si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di- 19 (febbre,...

La circolare del ministero della Salute: nessuna misura restrittiva anche per i contatti di casi positivi ...Per le persone che sono venute a contatto con casi Covid-19, la circolare prevede che “non si applica nessuna misura restrittiva” ma “si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione ...