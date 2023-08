Covid | abrogato l' obbligo di isolamento per i positivi anche a Modena

(Di venerdì 11 agosto 2023) Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo ...valida l'abrogazione dell'digià pubblicata in Gazzetta Ufficiale'.

Con il recente provvedimento del Governo, contenuto nel Decreto Legge 105/2023, è decaduto su tutto il territorio nazionale l'obbligo di isolamento per le persone positive aled è possibile, ......teoricamente l'ultimo baluardo delle regole sul Coronavirus durante il Consiglio dei ministri di lunedì dove (parola del ministro stesso) 'è statol'ultimo divieto reale del' perché 'l'...... al termine del consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato: "Abbiamol'ultimo divieto che riguardava il, ovvero il divieto di ...

L’Azienda USL di Modena, come tutte le altre aziende sanitarie, ha recepito il provvedimento e sta aggiornando i propri sistemi informatici ...Nuove regole per i positivi da Covid-19. È stato pubblicato ieri, 10 agosto, in Gazzetta ufficiale il decreto legge numero 105 approvato dal governo. Chi ...