Costanza Hermanin | “Michela Murgia? Una femminista realmente inclusiva”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 11 agosto 2023)è stata una scrittrice ed un’attivista di cuore e di cervello, non di pancia come qualcuno l’ha accusata di essere. I suoi messaggi sono sempre arrivati forti e chiari tanto attraverso i social – la cui presenza è stata intensa e costante – quanto nelle opere letterarie e nell’esempio di vita quotidiana che ha saputo e voluto dare. Un messaggio fortemente inclusivo, come ha spiegato a Luce! la dottoressa, docente di politica e istituzioni europee a Bruges e all’Istituto europeo, e presidente dell’associazione EquALL – per una democrazia plurale. Il messaggio di: lottare per la parità di genere “A mio avviso – spiega – il messaggio più forte checi ha lasciato è quello legato alla ...