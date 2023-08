Così Hiv invade nucleo cellule | scoperta nuova via

(Di venerdì 11 agosto 2023) Come avviene l’invasione deldelleda parte dell’Hiv? Un team di ricercatori – fra cui scienziati italiani – ha scoperto unavia seguita dal virus dell’Aids per arrivare all’obiettivo. Un “percorso proteico che sembra avere un impatto diretto sulle malattie e che apre unaarea per il potenziale sviluppo di farmaci”. A spiegarlo è l’autore senior dello studio pubblicato su ‘Nature Communications’, Aurelio Lorico, professore di Patologia e Chief Research Officer ad interim al Touro University Nevada College of Osteopathic Medicine. I ricercatori, fra cui 3 studiosi dell’università di Palermo, hanno anche identificato tre proteine ??necessarie al virus per effettuare l’invasione e hanno a loro volta sintetizzato molecole mirate a colpire una di queste. Un passo avanti nella direzione che può ...

Il team hasintetizzato e testato molecole che interrompono l'interazione tra le proteine. Risultato: in presenza di queste molecole, la replicazione dell'non avviene. Questo percorso per l'invasione delle cellule da parte dell'HIV rappresenta una nuova area di ricerca.