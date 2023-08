Corriere dello Sport – Beltran | la frase sul mancato affare con la Roma e il retroscena con Dybala

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 11 agosto 2023) 2023-08-11 17:37:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del– Lucasdiventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. Nonostante il forte inserimento in extremis della, l’attaccante argentino classe 2001 è pronto a unirsi alla squadra di Vincenzo Italiano. Il giocatore, atteso domani in Italia, ha parlato ai microfoni di ‘Tycs’, annunciando di fatto il suo addio al River Plate e l’approdo a Firenze: “Il River sarà sempre la mia casa. Qui ho realizzato il mio sogno, sono sicuro che tornerò in futuro“. Il 22enne attaccante poi annuncia: “Andrò alla Fiorentina, che ha un bel progetto. Sono rimasto fedele anche a quello“.e il colloquio conIl 22enne argentino è in possesso del ...