Corigliano Rossano | è scomparso il 49enne Carmine Morello In passato coinvolto nell' operazione Stop

Quattro arresti per tentato omicidio. Alle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, nelle province di Brescia, Bologna e Viterbo, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Dda di Catanzaro diretta dal procuratore Nicola Gratteri, nei confronti di quattro uomini indagati per il tentato omicidio dell'imprenditore calabrese Pasquale Inzitari. A distanza di sei anni arrivano quattro misure cautelari per l'agguato.

Carmine Morello, un uomo di 49 anni di Corigliano Rossano, noto per il suo coinvolgimento nell'operazione antimafia "Stop", è scomparso dai suoi familiari.