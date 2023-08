Coppa Italia | Thauvin trascina l'Udinese | Lucca si sblocca subito Frosinone ok | stasera il Bologna

Dopo il turno preliminare al via oggi i trentaduesimi di finale di. Questo il programma completo: Bologna - Cesena Verona - Ascoli Lecce - Como Bari - Parma Cosenza - Sassuolo Spezia - Venezia Cagliari - Palermo Udinese - Catanzaro Monza - Reggiana Genoa ...Conferenza stampa Gorini, l'allenatore del Cittadella ha parlato in vista del match dicontro l'Empoli Edoardo Gorini, allenatore del Cittadella, ha parlato in conferenza in vista del match dicon l'Empoli. LE PAROLE - "Siamo contenti di iniziare, dopo tre ...Il Frosinone supera 1 - 0 il Pisa nel match valevole per i trentaduesimi della2023/2024 grazie ad un autogol di Maxime Leverbe siglato al settimo minuto del primo tempo. La formazione allenata da Eusebio Di Francesco, dunque, comincia con il piede giusto la nuova ...

Entusiasmo a mille per l'esordio del Cagliari in Coppa Italia, domani alle 21.15 con il Palermo alla Domus Arena: il club aveva deciso di tenere chiusa la curva Sud, ma ha scelto di riaprirla perché g ...Il Frosinone batte 1-0 in casa il Pisa di Aquilani e conquista il passaggio ai 16esimi di finale di Coppa Italia. La rete decisiva al 7' minuto del primo tempo: Caso supera Hermannsson sulla sinistra ...