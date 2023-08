Coppa Italia | l' Udinese avanza facile | 4 - 1 al Catanzaro

Tutto facile per l'Udinese all'esordio incon il Catanzaro. I friulani si impongono 4 - 1, palesando una buona condizione fisica e una completa padronanza della partita, e nel prossimo turno attendono la vincente di Cagliari - ...Lavede Bologna e Cesena entrare in gioco, con le due squadre pronte a scontrarsi nei 32esimi di finale di questa competizione nazionale. La sfida si presenta come un 'dentro o fuori', ...Si apre con una vittoria sofferta, cercata e ottenuta con decisione la stagione dell'Udinese. Contro il Catanzaro inFrecciarossa finisce 4 - 1 un match giocato con grande intensità. Intenzioni chiare fin dal terzo minuto, quando Thauvin scappa sulla destra e crossa in area per Beto, anticipato all'...

La partita Empoli – Cittadella di sabato 12 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023-2024, ...Calcio. Coppa Italia: Udinese-Catanzaro 4-1. Giallorossi in gara per poco più di un tempo (Highlights-video). Ricevi tutte le notizie in tempo reale direttamente sul tuo smartphone!