Coppa Italia | Inter campione a quota 4 00 | Napoli e Juve a 4 50

La sfida dicontro il Cittadella sarà un test per capire a che punto è il percorso di crescita della squadra: "Onoreremo l'impegno, ci serve per preparare il campionato che è alle porte -...Stasera il "Ferraris" apre gli appuntamenti in cartellone con Genoa - Modena, 32esimi diFrecciarossa. Chi passa incontra la vincente di Monza - Reggiana. Il tecnico Gilardino ha guidato ...Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dicontro il Cittadella Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dicontro il Cittadella. PARTITA E MERCATO - "Sui ...

Lecce al lavoro: dopodomani c'è il Como in Coppa ItaliaIl Lecce si è allenato questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA. A ...Sassari Novità in occasione della gara di Coppa Italia tra Cagliari e Palermo: anche la Curva Sud aprirà ai tifosi. Cresce l’attesa per il primo impegno ufficiale della stagione e all’Unipol Domus Cur ...