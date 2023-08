Coppa Italia | il Genoa vola con una doppietta di Retegui | Thauvin trascina l'Udinese Bologna ok con Zirkzee

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida dicontro il Pisa Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida dicontro il Pisa. Le sue dichiarazioni: SECONDO TEMPO -...Commenta per primo Bologna - Cesena: 2 - 0 Marcatori: 2' pt Corazza, 35' st Zirkzee BOLOGNA (4 - 3 - 3): Skorupski; Posch (42' st De Silvestri), Beukema, Bonifazi, Corazza (36' st Lykogiannis); ...Frosinone - Pisa 1 - 0, Udinese - Catanzaro 4 - 1, Genoa - Modena 4 - 3, Bologna - Cesena 2 - 0. Questo il quadro delle gare che hanno inaugurato il primo turno della2023 - 2024 . I primi quattro match non regalano sorprese: approdano al secondo turno, da pronostico, Frosinone, Udinese, Genoa e Bologna . Frosinone - Pisa 1 - 0, decide l'autorete di ...

Il Bologna accede ai 16/i di Coppa Italia, battendo il Cesena al Dall'Ara per 2-0: apre il baby Corazza, chiude il match Joshua Zirkzee. (ANSA) ...Il Bologna supera il Cesena nel match di Coppa Italia con il risultato di 2-0: a segno il giovane Corazza e Zirkzee ...