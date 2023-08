Coppa Italia | 4 - 3 al Modena | doppietta Retegui trascina il Genoa

(Di venerdì 11 agosto 2023) Vittoria e qualificazione per ilche sconfigge 4 - 3 ilnei trentaduesimi die guadagna il passaggio del turno dove sfiderà la vincente di Monza - Reggiana. Protagonista all'...

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida dicontro il Pisa Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida dicontro il Pisa. Le sue dichiarazioni: SECONDO TEMPO -...Commenta per primo Bologna - Cesena: 2 - 0 Marcatori: 2' pt Corazza, 35' st Zirkzee BOLOGNA (4 - 3 - 3): Skorupski; Posch (42' st De Silvestri), Beukema, Bonifazi, Corazza (36' st Lykogiannis); ...Vittoria e qualificazione per il Genoa che sconfigge 4 - 3 il Modena nei trentaduesimi die guadagna il passaggio del turno dove sfiderà la vincente di Monza - Reggiana. Protagonista all'esordio in una competizione ufficiale inè Mateo Retegui, che va a segno dopo ...

2 minuti per la lettura FROSINONE (ITALPRESS) – Nessuna sorpresa e già match ricchi di gol e spettacolo nelle quattro partite dei trentaduesimi di Coppa Italia disputatesi oggi. Il Frosinone allo Stir ...Il Grifone batte 4-3 il Modena con doppietta di Retegui. Corazza e Zirkzee firmano il 2-0 dei felsinei al Cesena.