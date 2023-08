Coppa Italia 2023 24 | Poker Udinese | il Catanzaro cede 4-1

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’cala ile conquista il passaggio del turno, battuto ilper 4-1, nel match valevole per i trentaduesimi di/24. Primo tempo con una rete per parte tra i bianconeri e la formazione calabrese. Subito un buon ritmo, tanto che il match viene sbloccato dopo appena nove minuti di gioco: è Lovric a concludere un’ottima azioni da parte degli uomini di Sottil, pareggio che però arriva un minuto più tardi con Vandeputte che, si fa spazio in area e calcia sul primo palo, male Silvestri che poteva fare certamente di più. La ripresa riparte subito dal gol sbagliato, gol subito. E’ ila sfiorare il vantaggio al 48esimo con la conclusione fuori di poco di Sounas, è poi Beto a partire in contropiede, smarcarsi la difesa avversaria ...

Conferenza stampa Gorini, l'allenatore del Cittadella ha parlato in vista del match dicontro l'Empoli Edoardo Gorini, allenatore del Cittadella, ha parlato in conferenza in vista del match dicon l'Empoli. LE PAROLE - "Siamo contenti di iniziare, dopo tre ...Il Frosinone supera 1 - 0 il Pisa nel match valevole per i trentaduesimi della2023/2024 grazie ad un autogol di Maxime Leverbe siglato al settimo minuto del primo tempo. La formazione allenata da Eusebio Di Francesco, dunque, comincia con il piede giusto la nuova ...Le pagelle e il tabellino di Frosinone - Pisa , match valevole per i trentaduesimi di finale della2023/2024 , in cui la formazione gialloblù guidata da Eusebio Di Francesco si è imposta sulla compagine toscana mediante il punteggio di 1 - 0 grazie ad un autogol di Maxime Leverbe. In ...

Esordio vincente sulla panchina del Frosinone per Eusebio Di Francesco: i ciociari aprono la stagione con una vittoria di misura sul Pisa di Alberto Aquilani, sconfitto grazie ad un gol di ...Trova il successo l'Udinese nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia. La formazione friulana guidata da mister Sottil ha superato il Catanzaro.