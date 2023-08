Coppa Italia 2023 2024 | il Frosinone parte con il piede giusto | Pisa eliminato da un autogol

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ilsupera 1-0 ilnel match valevole per i trentaduesimi dellagrazie ad undi Maxime Leverbe siglato al settimo minuto del primo tempo. La formazione allenata da Eusebio Di Francesco, dunque, comincia con illa nuova stagione e stacca il pass per i sedicesimi, dove ora attende la vincente della sfida tra il Torino e la Ferallò. Ottimo avvio di partita dadella compagine gialloblù che, dopo appena sette minuti passa in vantaggio con undi Maxime Leverbe propiziato dal traversone di Caso per Borrelli. La squadra nerazzurra prova a reagire con una conclusione dalla distanza di Nagy, che non riesce ad ...