Coppa di Germania | 'Gladbach forza sette | Hannover già fuori | ok lo Schalke

Berlino, la squadra fondata da sopravvissuti all'Olocausto in Coppa di Germania - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il Maccabi Berlino è la prima squadra ebraica a partecipare alla Coppa di Germania e debutterà domenica contro il Wolfsburg, società che milita in Bundesliga.In attesa del via alla Bundesliga nel weekend del 18 agosto, in Germania la stagione ufficiale si apre con la Supercoppa, che verrà assegnata sabato 12 agosto 2023 all'Allianz Arena di Monaco di Bavie ...