Coppa di Germania 2023 | Makkabi Berlin prima squadra ebraica nella competizione | sfiderà il Wolfsburg

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ilfondata dai sopravvissuti dell’Olocausto, sarà il primo club ebraico a giocare ladiquando domenicail. “Non avrei mai immaginato che noi, come, avremmo giocato una partita dicontro unadella Bundesliga. Quindi per noi, e per me personalmente, è una grande gioia”, ha detto il co-fondatore del club, Marian Wajselfisz, all’Associated Press. Il, nato dalle ceneri del Bar Kochba(squandra bandita dalle competizioni dal regime nazista nel 1938), è stato fondato nel 1970. “Questo è qualcosa di cui siamo estremamente orgogliosi”, ha dichiarato il direttore sportivo ...

Col club campione di(da 11 anni di fila) potrebbe finalmente mettere in bacheca il primo ... Non una'minore', non una Supercoppa, di quelle che vinci vincendo una singola partita. Non ...... 1969), due Coppe delle coppe (1968, 1973), unaintercontinentale (1969). Con la nazionale, invece, il rapporto non è facile. Se è vero che il suo gol nella semifinale del 4 a 3 con la...Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 11 agosto 2023: si giocano quattro incontri di Tim Cup, al via i principali campionati dalla Premier League alla Liga,inVenerdì 11 agosto è un giorno importante per il calcio europeo che torna con i principali campionati. Partiamo in ordine di orario con la Liga che propone ben due anticipi: Almeria - ...

MAKKABI BERLIN PRIMA SQUADRA EBRAICA IN COPPA DI GERMANIA - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio Estero live Sky e NOW 11-14 Agosto (Premier League, Ligue 1 e Supercoppa tedesca), Finalmente si riparte: i primi campionati a ricominciare sono Premier League e Ligue 1, entrambe in campo ques ...La FIS (Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard) ha reso noto il calendario della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2023/24. Una stagione molto interessante, con gli occhi ...