Copa Sudamericana | due tifosi del San Lorenzo arrestati per razzismo

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ancora un episodio dinel mondo del calcio, questa volta è accaduto in Brasile. Durante la sfida tra San Paolo e San, valevole per gli ottavi di finale dellae giocata allo stadio Morumbi della metropoli paulista, duedella squadra argentina sono statiper. Uno dei due soggetti ha fatto i gesti da scimmia verso ibrasiliani e poi ha lanciato una banana colpendo un bambino. Il padre i quest’ultimo ha denunciato il fatto richiamando l’attenzione delle forze dell’ordine presenti nell’impianto. Così il supporter del Sanè stato identificato e arrestato in flagranza di reato per. Il secondo uomo ha fatto gesti da scimmia dopo ...