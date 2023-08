Copa Libertadores | terremoto ad Asuncion | il Flamengo crolla ed è fuori!

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Questaincoronerà un nuovo campione. Accantonati gli ottavi di finale, questa è la principale, rumorosissima notizia Questaincoronerà un nuovo campione. Accantonati gli ottavi di finale, questa è la principale, rumorosissima notizia. Un sisma calcistico che ha scosso il Sudamerica dall’Istmo di Panama fino alla Tierra del Fuego. Il, che insieme al Palmeiras era considerato da tutti come la candidata numero uno alla vittoria finale, abdica da campione in carica, e lo fa in maniera tanto inaspettata quanto meritata, per quanto si è visto contro un eroico Olimpia Asunción. Centottanta minuti in cui la squadra di Sampaoli si è specchiata troppo, tra leziosismi e mancanza di cinismo, sebbene a inizio gara avesse trovato il goal del complessivo 2-0 con Bruno Henrique, colui che aveva deciso di misura la ...