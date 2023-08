Convocazione U V I Distretto Sanitario n 60 | le rassicurazioni dell’Asl Salerno

Leggi su zon

(Di venerdì 11 agosto 2023)U.V.I.n. 60 del 18 agosto 2023. Nessuna difficoltà e massima disponibilità. Al fine di garantire all’utenza la totale disponibilità dell’Azienda al rispetto dei pazienti e delle normative vigenti in ordine all’assistenza, si forniscono di seguito i chiarimenti direttamente ricevuti dal Direttore del DS 60, in ordine alla previstaper la Commissione UVI del 18 agosto p.v.: come da comunicazione inviata ad utenti e relativi Delegati, Amministratori di sostegno, si era provveduto con largo anticipo ad emettere formale comunicazione in ordine al fatto che i PRI eranoscaduti, non rinnovati e quindi, su specifica richiesta, dovevano essere rivalutati in Commissione UVI(Unità Valutazione Integrata); si ribadisce inoltre ...