Contributi volontari per aumentare la pensione | conviene versarli o meglio investire in altro modo?

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il versamento deiè davvero un ottimo metodo per raggiungere i requisiti per lain anticipo? Scopriamolo. La contribuzionea consente di smettere di lavorare con qualche anno di anticipo rispetto al compimento dell’età pensionabile. Quandopagare i? (ilovetrading.it)È lo strumento a cui ricorrono, ad esempio, i lavoratori part- time, che vogliono coprire i periodi scoperti. Ipossono essere versati all’INPS in maniera autonoma, qualora ricorrano una o entrambe le seguenti condizioni: il lavoratore non ha maturato il requisitovo prescritto dalla legge per il diritto alla. È la situazione in ...