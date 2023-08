Consiglio Stato sospende ordinanza abbattimento lupi in Trentino

...Lollobrigida èproprio in queste terre per vedere con i propri occhi i danni provocati dal granchio blu e parlare con pescatori e allevatori, arrivando anche a far approvare indei ...... la Pallacanestro Viola e la Reggina calcio (soprattutto dopo le future decisioni deldi). Le difficoltà degli ultimi anni sono strettamente collegate all'emergenza sanitaria. Questi ...In tutta l'isola èdichiarato lod'emergenza. Le persone che al momento risultano ... Su Twitter il vice presidente dele ministro degli Esteri, AntonioTajani, scrive che 'gli ...

"Con un provvedimento nel quale viene ribadito che i lupi sono animali protetti, il Consiglio di Stato ha riformato il decreto del presidente del Tar di Trento che dava il via libera all'uccisione di ...IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE FINO AL 14 SETTEMBRE L’ABBATTIMENTO DEI LUPI ENTRATI NEL MIRINO DI FUGATTI. LAV, LNDC, WWF: FUGATTI SI RASSEGNI E COMINCI A ...