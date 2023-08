Conflitto d’interessi Marina è peggio di Silvio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 11 agosto 2023) Avviso a coloro che ci accusavano di essere “fissati con Berlusconi anche da morto” e a quelli che si sono lasciati convincere dalle panzane degli scherani berlusconiani (in primis il figlio Pier) quando strillavano che “ormai non ci sarebbe stato più nessundi interesse”: avevamo ragione noi. I desideri diBerlusconi sono ben custoditi nello scrigno di famiglia, cone Piernelle vesti di corazzieri I desideri disono ben custoditi nello scrigno di famiglia, cone Piernelle vesti di corazzieri e la cassaforte di famiglia pesa non solo sui parlamentari di Forza Italia ma anche ai piani alti, sulla scrivania della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il quotidiano Il Foglio attribuisce un ...