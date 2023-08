Concorso Dirigenti scolastici riservato | pubblicato il decreto | chi può accedere | prove e cosa studiare

(Di venerdì 11 agosto 2023) La procedura di selezione in questione è specificatamente rivolta ai candidati delordinario del 2017. Per essere ammessi alla prova d'accesso al corso intensivo di formazione, questi candidati devono rispettare determinati criteri stabiliti dal regolamento. L'articolo .

... sono stati individuati i 9scolastici disposti a guidare, oltre al proprio istituto, ... precisa l'Assessore Jean - Pierre Guichardaz , si resta in attesa del bando diper Dirigente ...... il più grande sindacato nazionale dei medici. 'Si tratta " viene spiegato in una nota ... specie con lo sblocco delpubblico per assistenti amministrativi, saranno mandati a casa ...... quindi, aiMedici dell'azienda) per l'attribuzione della suddetta Direzione Unitaria. ... sempre che il parere del Ministro sia favorevole al Progetto Terzo Polo, il Pubblicoper il ...

Dirigenti scolastici e leadership: dal modello "premi-punizioni" a quello basato sulle emozioni - Preparazione concorso ... Tecnica della Scuola

Concorso Dirigenti Scolastici 2017, si è alla ricerca di una soluzione: la proposta del Comitato Ricorrenti 60+ ...L’ultimo provvedimento normativo al riguardo risale al 26 giugno 2023, con la pubblicazione del DPCM che consente al Ministero dell’Istruzione del Merito di avviare la procedura di assunzione di ben ...