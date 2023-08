(Di venerdì 11 agosto 2023)avrete notato se avete sfogliato un giornale nelle ultime due settimane – o nelle ultime due legislature – l’egemonia populista nel discorso pubblico si mostra anzitutto in questo: che si discute solo di scemenze. Forse allora, invece di concentrarci sulla scemenza del giorno o della settimana, invece di spendere tempo ed energie nello spiegare perché l’ultima scelta di politica economica è economicamente assurda, l’ultima proposta di tutela della salute o dell’ambiente è scientificamente insensata, l’ultima polemica storiografica è storicamente infondata, è più utile provare a domandarsi perché questo accada, e perché in Italia tale fenomeno, pur comune a molte democrazie occidentali, sembri avere una pervasività maggiore che in ogni altra parte del mondo (o quasi), e cosa si potrebbe fare per arginarlo. La prima ragione dell’egemonia populista, o per meglio dire ...

... segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori,fece per voi il ... Poiché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro discendenza dopo di loro e ti ha fattodall'...... ma lo hai detto, hai fattoquello che si nasconde dentro di te, sei stata, a tuo modo, sincera. Perché, vedi, noi ci siamo proprio perché esistono personete, e non ci disturbano i ...... ma lo hai detto, hai fattoquello che si nasconde dentro di te, sei stata, a tuo modo, sincera. Perché, vedi, noi ci siamo proprio perché esistono personete, e non ci disturbano i ...

Come uscire dalla spirale del dibattito tra contrapposte idiozie nell’Italia del monopopulismo perfetto Linkiesta.it

Tanta fatica per sentirci fare il complimento supremo. Ma "non sei come le altre" è una delle frasi più misogine che esistono ...