Combattimento Musk - Zuckerberg | il ministro Sangiuliano al TG La7 | ' Evento benefico | non sarà a Roma'

Perché si parla di un incontro trae Zuckerberg L'idea di unfra ie Zuckerberg nasce il 22 giugno, quando in uno scambio di tweet e post sulle rispettive piattaforme di ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Da settimane si parla del possibilein MMA tra Elone Mark Zuckerberg . Tra conferme, smentite e indiscrezioni, ora arrivano nuovi dettagli dell'ipotetico scontro. L'11 agosto,con un post ha rivelato che "il ...Orasi mostra, ancor più delle altre volte, convinto che ilsi farà. Ma sul luogo in cui si terrà l'evento da milioni di euro di diritti televisivi, non svela nulla. Certo, "epic ...

Combattimento Musk-Zuckerberg, il numero uno di X svela nuovi dettagli Sky Tg24

Un post del numero uno di X e Tesla conferma che si scenderà in trincea. Roma sarà la città anche se sembrerebbe escluso il Colosseo ed il ricavato andrà in beneficenza. Manca però la conferma di Melo ...Il combattimento tra Elon Musk e il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg si farà, e sarà in Italia. A rivelarlo è il proprietario di X in un messaggio sul social, in cui scrive che «ho parlato con la ...