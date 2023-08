Collisione fra una barca da pesca e una motonave nel nord della Sardegna | in corso le ricerche di un marinaio disperso

È possibile che siano stati creati in uno dei modi in cui l'Universo crea buchi neri: dal collasso del nucleo di una stella gigante, dal collasso diretto di una supernova, dallauna ...... una moto (condotta da un uomo con a bordo il figlio) e un'auto (condotta da una donna, anch'essa in compagnia del figlio), sono venute aall'incrociovia Erbosa e via Del Sale. ......progetto ' Badia del Vento ' il primo dei progetti eolici presentati per il territorio compreso... durante il funzionamento, andrebbero in! E, ripetiamo, SE dovessero funzionare, perché, ...

Collisione tra un peschereccio e un traghetto a Olbia, un disperso RaiNews

Nella notte a largo di Capo Figari a causa di una collisione tra un peschereccio, che è affondato, e la motonave Sharden della Moby, un marinaio risulta disperso. Verso le 23.15 la sala operatoria ...Un disperso in mare. E' il bilancio della collisione tra una barca da pesca e la motonave Sharden della Moby al ...