Clona la voce del fidanzato con l' AI e telefona all' amico | lui ammette che l' ha tradita la sera prima - VIDEO

(Di venerdì 11 agosto 2023) Unche sta facendo molto discutere, quello della 22enne di Miami Mia Dio, nel quale la giovane chiama undelper chiedergli cosa i due ragazzi abbiano fatto la. Importante dettaglio, non è la giovane a parlare, ma un software di AI in grado di replicare perfettamente

... dopodiché ha inserito uno script di ciò che voleva chiedere all'amico e che sarebbe stato poi ripetuto dal simulatore di. Dopo aver avviato la telefonata con l'iPad del fidanzato, l'amico ha ...E così, pagando appena venti dollari per un milione di caratteri di testo parlato, Revoicerladel signor Marston e la vende ai propri clienti. Per chiudere il cerchio, i clienti di ...Perché sta accadendo questo I motivi sono due: il primo è la richiesta di regolare l'uso selvaggio di intelligenza artificiale cheattori realmente esistenti, le loro movenze, la loro, il ...

Augie, l’AI clona la nostra voce e la usa per l’audio dei video Tech Princess

Augie, l'AI di Aug X clona la voce e la usa per i voiceover dei video per i social o per le pubblicità. Scopri di più ...Clona la voce del fidanzato con l’Intelligenza artificiale e scopre di essere stata tradita dopo una telefonata al migliore amico di lui: è quanto accaduto a una ragazza statunitense, che ha ...